Sanremo, il televoto premia Mahmood e Blanco, a sorpresa Morandi secondo davanti a Elisa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amedeus ha annunciato ieri sera la classifica generale dopo tre serate. Una classifica che la risultante delle prime due sere in cui ha votato la sala stampa e della terza sera in cui a votare è stata ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amedeus ha annunciato ieri sera la classifica generale dopo tre serate. Una classifica che la risultante delle prime due sere in cui ha votato la sala stampa e della terza sera in cui a votare è stata ...

Advertising

IlContiAndrea : Oltre alla classifica generale di #Sanremo2022, Mahmood e Blanco sono in testa anche alla classifica social. Sangio… - micricosmo : RT @IlContiAndrea: Oltre alla classifica generale di #Sanremo2022, Mahmood e Blanco sono in testa anche alla classifica social. Sangiovanni… - dalsenfuggito : @DavideVi20 @ShuShuHC no..non è obbligatorio. ma nemmeno vietato. una scrive una cazzata ad effetto. uno gli rispo… - jitterilary : RT @IlContiAndrea: Oltre alla classifica generale di #Sanremo2022, Mahmood e Blanco sono in testa anche alla classifica social. Sangiovanni… - Davide70405052 : RT @lercionotizie: #ultimora Giovanni Truppi: 'Spero nel televoto dei muratori' #Sanremo2022 #sanremo22 #Lercio #GiovanniTruppi #sanremo -