Sanremo, il ritorno sul palco di Gianluca Grignani dopo diversi problemi (Di sabato 5 febbraio 2022) Il cantante negli anni ha avuto problemi di dipendenza e abuso da alcool e droga Gianluca Grignani, nella serata cover del 4 febbraio, è tornato sul palco dell'Ariston. Lo ha fatto grazie a Irama, in gara al Festival e che ha portato "La Mia Storia Tra le dita" proprio di Grignani. L'artista ha fatto la sua apparizione con un look sommesso, ma divertendosi e ringraziando Irama e Amadeus per la chance. Tutto filato liscio nonostante i rumor di una presunta litigata tra loro. Grignani, 27 anni dalla prima apparizione a Sanremo Sono passati 27 anni dalla prima esibizione all'Ariston. Per Grignani il debutto al Festival avvenne nel 1995 con l'iconico brano "Destinazione Paradiso", con cui arrivò sesto. Poi un'altra partecipazione nel 1999 con "Il Giorno ...

