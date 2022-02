Sanremo 2022 | scaletta della quarta serata con orari

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus,Unaspeciale, all’insegnamusica anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90. Il quarto appuntamento con il Festival dipromette di regalare sorprese: i 25 big in gara, accompagnati da un ospite, si esibiranno con una cover del repertorio italiano o internazionale. Apre Noemi, chiudono Tananai con Rosa Chemical. Il conduttore Amadeus sarà affiancato sul palco dall’attrice Maria Chiara Giannetta. Ecco, nel dettaglio, ladel Festival minuto per minuti. Conclusioneprevista attorno all’1.25....

Penultima serata del Festival di. È la 'serata delle cover', nella quale i 25 cantanti in gara duetteranno sul palco in compagnia di un ospite prestigioso e interpreteranno alcuni tra i più grandi successi della musica ...Il programma digiorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici - Tutti i vincitori e l'albo d'oro del Festival - Il regolamento di: come funziona la gara -, i ...Francesca Valiani è il grande amore di Jovanotti, ospite della quarta serata di Sanremo 2022: i due sono sposati dal 2008 e genitori di Teresa, talentuosa disegnatrice che ha dovuto lottare contro un ...La serata dedicata alle cover è sempre tra le più attesa al Festival di Sanremo 2022: non si sa ancora quali brani faranno parte del Medley che il cantante porterà in scena, ma la certezza sta nel ...