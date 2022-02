Sanremo 2022 classifica 3 febbraio: televoto e giuria demoscopica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo 2022 classifica 3 febbraio Terza serata della 72esima edizione del ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022)Terza serata della 72esima edizione del ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - imgiovannim : RT @SanremoRai: “Per capire meglio noi chi siamo Posso andare sulla luna Ma ti amo ti amo ti amo Non lo so dire” L’esibizione integrale è… - luci_accese : RT @che_pallee: Gaia - Cuore amaro - Sanremo 2022 #Sanremo2022 #gaiagozzi -