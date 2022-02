Saipem | l’ad Stefano Caio “affiancato” da Alessandro Puliti Eni e Paolo Calcagnini Cdp dopo la maxi perdita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022)l’annuncio a sorpresa di una2021 pari ad oltre un terzo del capitale (e conseguente chiamata in causa degli azionisti di riferimento Eni e Cassa depositi e prestiti) i vertici divengono messi “sotto tutela”. L’amministratore delegato Francescosaràdal nuovo direttore generale, già dirigente di Eni. Alla squadra si unisce inoltre, attuale vicedirettore generale di Cdp. e cui verrà affidata la nuova unità di pianificazione e controllo finanziario. A causare il largo rosso di bilancio hanno contribuito diversi fattori. È stato congelato un accordo con il gruppo francese Total per la realizzazione di impianti in Mozambico che avrebbe dovuto fruttare ricavi per 1,4 ...