Pmi familiari più innovative e più green Boom di investimenti in vista per il dopo Covid

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Le impresesono piùe piùrispetto alle altre imprese. Il 18% delle aziende a proprietà familiare ha investito in tecnologie 4.0 tra il 2017 e il 2020, contro il 15% delle altre realtà produttive. Una propensione ad innovare che sale al 22% quando la gestione è affidata a un manager esterno. Il family business si rivela inoltre maggiormente attento ai temi della sostenibilità, il 27% ha già realizzatoverdi tra 2017-2019 contro il 24% delle altre attività imprenditoriali. E investirà sempre di più anche nel post-crisi da-19: il 18% conta di investire inentro il 2023 contro il 12% delle imprese non. E’ quanto emerge da un’analisi del Centro Studi Tagliacarne sul capitalismo familiare, dorsale del sistema ...

Advertising

AlfredoDeMassis : Stay tuned - #passaggiogenerazionale #successione #impresefamiliari #familybusiness #economiaitaliana #FABRI FA.B.R… - StefanoDeBened : Esonero IRAP 2022 anche per le imprese familiari - -

Ultime Notizie dalla rete : Pmi familiari

PMI.it

Dalle, passando per le singole famiglie, il problema del caro bolletta non sta risparmiando ..." conclude Giordano - corriamo il rischio concreto di crisi economiche di interi nuclei, il ...... il Regno Unito o gli Stati Uniti, il vero tessuto economico e sociale è costituito dalle. ... Particolare degno di nota, Edizione è anche la maggiore tra le grandi aziendeitaliane , ...Esenzione IRAP per le imprese familiari, anche se l’attività coinvolge più persone: il parere dell'Agenzia delle Entrate sulla norma in Legge di Bilancio.Il report presentato da Cariplo Factory analizza la leadership femminile nelle startup italiane e ne analizza i percorsi di crescita.