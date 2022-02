Pensioni anticipate 2022: proposte Tridico e Raitano strade per sostituire la Fornero? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nei giorni scorsi abbiamo a lungo parlato delle due proposte di uscita anticipata che più stanno facendo discutere in questi ultimi giorni stiamo parlando dell’ormai nota proposta Tridico e della recente proposta del Professor Raitano. entrambe puntano ad anticipare l’uscita dal mondo del lavoro, la prima concedendo la possibilità al lavoratori di ritirarsi dai 63 anni inizialmente con l’assegno calcolato solo con la parte contributiva, a cui si aggiungerebbe quella retributiva al compimento dei 67 anni. Mentre la proposta Raitano, propone una penalizzazione perenne pari al 3% sulla sola parte retributiva sugli anni di anticipo rispetto all’attuale legge Forrnero. Non é ancora stata stabilito quanti anni prima il lavoratore potrebbe accedere alla quiescenza. Alcuni lavoratori hanno colto con interesse le due ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nei giorni scorsi abbiamo a lungo parlato delle duedi uscita anticipata che più stanno facendo discutere in questi ultimi giorni stiamo parlando dell’ormai nota propostae della recente proposta del Professor. entrambe puntano ad anticipare l’uscita dal mondo del lavoro, la prima concedendo la possibilità al lavoratori di ritirarsi dai 63 anni inizialmente con l’assegno calcolato solo con la parte contributiva, a cui si aggiungerebbe quella retributiva al compimento dei 67 anni. Mentre la proposta, propone una penalizzazione perenne pari al 3% sulla sola parte retributiva sugli anni di anticipo rispetto all’attuale legge Forrnero. Non é ancora stata stabilito quanti anni prima il lavoratore potrebbe accedere alla quiescenza. Alcuni lavoratori hanno colto con interesse le due ...

