Non solo Mattarella | anche Matteo Salvini fa il bis Ecco il suo Papeete 2

Advertising

ladyonorato : Onore al merito del primo virologo televisivo che dice esplicitamente che l’obbligo vaccinale è solo uno strumento… - ciropellegrino : È straniante ascoltare e leggere questi insulti sul palco di #Sanremo2022. È giusto dirlo lì, portare il disagio d… - borghi_claudio : La cosa allucinante è che anche questa volta Salvini sia stato da solo. Anche davanti alle discriminazioni dei più… - Michele96981568 : @MinervaMcGrani1 Bisogna fare opera di convincimento nei confronti dei genitori....vaccinare I bambini è un crimine… - zorro1w : RT @lauraboldrini: #FedericaPellegrini dice che non si deve guardare il pelo nell’uovo? Escludere le #donne da un circolo sportivo per st… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo

We Wealth

I dati regionali - Sonola provincia autonoma di Bolzano con un valore di 2.288,7 e le Marche ... I colori - Dopo la 'pausa' della settimana scorsa in cuisi sono registrati cambi di colore ...Adesso sappiamo il segreto della linea impeccabile di Victoria Beckham . A rivelarloè lei, ma il marito David Beckman . L'ex calciatore, ospite del podcast 'River Cafe Table 4', ha ...sgarrato...Gennaio è arrivato e, di conseguenza, anche la possibilità di rimediare a qualche errore per i fantallenatori. Non solo le aste di riparazione, ma anche la possibilità (per le leghe che lo prevedono) ...Special, come quando andava per i colli bolognesi. VOTO: 9 ROBERTO SAVIANO Certi argomenti rischiano sempre di cadere nella retorica, ma quando dice che il coraggio è sempre una scelta non ci sono ...