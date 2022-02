Mattarella bis, Pd chiede seduta Parlamento su agenda Capo dello Stato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le Capogruppo del Pd alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno scritto ai presidenti delle Camere chiedendo una sessione di dibattito parlamentare sul seguito da dare al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Legruppo del Pd alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno scritto ai presidenti delle Camerendo una sessione di dibattito parlamentare sul seguito da dare al ...

Advertising

CarloVerdelli : Cari insegnanti, fate un regalo ai vostri studenti: leggete in classe il discorso di #Mattarella per il suo mandato… - La7tv : #ottoemezzo Botta e risposta tra il prof. @tomasomontanari e Mariolina Sattanino sulla rielezione di #Mattarella: '… - myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - rita_zaninelli : RT @CarloVerdelli: Cari insegnanti, fate un regalo ai vostri studenti: leggete in classe il discorso di #Mattarella per il suo mandato bis.… - Mirarch3 : RT @claudiocerasa: Mattarella in un tweet. Parola d'ordine: dignità. Temi. Italia del dopo emergenza. Nuovo ruolo in Europa. Lotta contro l… -