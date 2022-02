L’esercito continua a sparare cannonate nel mare di Punta Bianca (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da oltre 20 anni le associazioni ambientaliste chiedono di dismettere il poligono siciliano che si trova in mezzo a una riserva naturale Leggi su ilpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da oltre 20 anni le associazioni ambientaliste chiedono di dismettere il poligono siciliano che si trova in mezzo a una riserva naturale

Advertising

isulanabianchi : RT @ilpost: L’esercito continua a sparare cannonate nel mare di Punta Bianca - ilpost : L’esercito continua a sparare cannonate nel mare di Punta Bianca - MassPinna : RT @potere_alpopolo: A Roma l'esercito per impedire di dare del cibo a chi dorme nella stazione Termini. Pochi giorni fa a Napoli e a Milan… - Teta92057388 : Se continua così fra un po divento come quelle fan di Ignazio in cui gli mandarono l'aereo : prima avevi un esercit… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Pakistan Un gruppo di recente formazione noto come Esercito nazionalista del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esercito continua L’esercito continua a sparare cannonate nel mare di Punta Bianca Il Post