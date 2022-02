La Groenlandia ha già perso 4 | 7 miliardi di tonnellate di ghiaccio in soli 20 anni

Leggi su notiziepress

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli esperti sostengono che lo scioglimento dei ghiacci inha causato l'innalzamento del livello del mare di 1,2 centimetri. L'Artico è l'area in cui il surriscaldamento si sta espandendo più velocemente sulla Terra. Il massiccio strato didellaha4,7dinegli ultimi 20, il che ha anche contribuito ad un aumento di 1,2 centimetri del livello degli oceani, secondo studi danesi pubblicati in questa settimana. Questa massa diche si sta sciogliendo è particolarmente concentrata lungo le coste del territorio autonomo danese, secondo lo studio basato sulle osservazioni satellitari del programma "Grace", in particolare tra aprile 2002 e agosto 2021. Il Polar Portal, che ...