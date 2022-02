"Intesa mette le basi per trasformarsi in fintech. Garanzie contrattuali" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lando Sileoni, il segretario generale della Fabi, il sindacato più grande nel settore bancario, commenta con Affaritaliani il nuovo piano industriale di Intesa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lando Sileoni, il segretario generale della Fabi, il sindacato più grande nel settore bancario, commenta con Affaritaliani il nuovo piano industriale diSegui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : 'Intesa mette le basi per trasformarsi in una fintechOra servono garanzie contrattuali per tutti i bancari' - fintechIT : RT @zazoomblog: Intesa mette le basi per trasformarsi in una fintech Ora servono garanzie contrattuali per tutti i bancari - #Intesa #mett… - fintechIT : RT @andreadeugeni: @LandoSileoni (@FABI_News ) ad @Affaritaliani : '#Isybank? #IntesaSanPaolo mette le basi per trasformarsi in una #fintec… - ontoxy : RT @andreadeugeni: @LandoSileoni (@FABI_News ) ad @Affaritaliani : '#Isybank? #IntesaSanPaolo mette le basi per trasformarsi in una #fintec… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: @LandoSileoni (@FABI_News ) ad @Affaritaliani : '#Isybank? #IntesaSanPaolo mette le basi per trasformarsi in una #fintec… -