Il look elegante e moderno di Donatella Rettore e Ditonellapiaga a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sulle note del brano Chimica, che è già diventato una vera e propria hit amata e canticchiata dal pubblico, Donatella Rettore e Ditonellapiaga si sono nuovamente esibite in tutto il loro splendore, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022. La parola d’ordine che contraddistingue tutti i loro look è: eleganza. Già in occasione del loro debutto sul palco avevano stupito tutti con dei raffinati abiti black and white composti da tailleur, giacche e pantaloni a zampa. Ancora una volta la scelta ricade sul classico, ma senza dimenticare un tocco di modernità. Torna nuovamente il nero nel look di Ditonellapiaga, che ha optato per una tuta tailleur con pantaloni palazzo che arriva fino alla zona del seno. Dalle due spalline doppie si intravede ... Leggi su diredonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sulle note del brano Chimica, che è già diventato una vera e propria hit amata e canticchiata dal pubblico,si sono nuovamente esibite in tutto il loro splendore, durante la terza serata del Festival di. La parola d’ordine che contraddistingue tutti i loroè: eleganza. Già in occasione del loro debutto sul palco avevano stupito tutti con dei raffinati abiti black and white composti da tailleur, giacche e pantaloni a zampa. Ancora una volta la scelta ricade sul classico, ma senza dimenticare un tocco di modernità. Torna nuovamente il nero neldi, che ha optato per una tuta tailleur con pantaloni palazzo che arriva fino alla zona del seno. Dalle due spalline doppie si intravede ...

