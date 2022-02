Il capo dell’Isis è morto in un raid americano durato due ore (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le ricostruzioni e le dinamiche del raid americano che ha portato alla morte del leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi Il raid guidato dai soldati americani ha portato alla morte del capo dell’Isis Il raid è avvenuto nella notte, cinquanta soldati americani hanno circondato un anonimo edificio popolare a nord della Siria. Adesso al Pentagono si parla di un’operazione molto complessa e con l’emersione dei dettagli, il raid che ha portato alla morte del leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, è stato davvero difficile. Il commando ha portato a termine l’operazione in due ore. L’ultima volta che era stata condotta un’operazione di questo livello era nel 2011, sotto la presidenza di Barack Obama. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le ricostruzioni e le dinamiche delche ha portato alla morte del leaderAbu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi Ilguidato dai soldati americani ha portato alla morte delIlè avvenuto nella notte, cinquanta soldati americani hanno circondato un anonimo edificio popolare a nord della Siria. Adesso al Pentagono si parla di un’operazione molto complessa e con l’emersione dei dettagli, ilche ha portato alla morte del leaderAbu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, è stato davvero difficile. Il commando ha portato a termine l’operazione in due ore. L’ultima volta che era stata condotta un’operazione di questo livello era nel 2011, sotto la presidenza di Barack Obama. I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden afferma che 'il capo dell'Isis è stato eliminato in un'operazione degli Stati Uniti in Siria'. Abu Ibrahim a… - Agenzia_Ansa : 'Tre persone sono state uccise' quando il capo dell'Isis si è fatto esplodere: la moglie e i due figli. Lo ha detto… - rtl1025 : ???????? La #Russia ha dichiarato di sostenere gli sforzi degli #Usa contro il terrorismo dopo che gli Stati Uniti han… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Italia: ????Il capo dell'Isis è morto in un raid durato due ore - LiveSicilia : Terrorismo, blitz Usa in Siria: eliminato il capo dell’Isis -