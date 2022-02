Fortezza Est presenta “Lettera al padre” di Franz Kafka

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ciò che mi turba ti tocca appena…ciò che per te è innocenza per me può essere colpa, ciò che per te non ha conseguenze può annientarmi” (daaldi F.) Torna in scena, a 18 anni dal suo debutto, lo spettacolo teatrale che ha incantato la scena romana: “al” diadattato, diretto e interpretato da Gabriele Linari, aEst dal 10 al 12 febbraio 2022. Uno scritto personale dell’autore praghese, una confessione accorata al genitore autoritario e arrogante, mai pervasa da rancore. Un vero e proprio conflitto nei confronti di una figura che incarna l’autorità assoluta, rapnte di un mondo utilitaristico e pratico, ben lontano dalle aspirazioni dello scrittore. Un testo centrale per ...