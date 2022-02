Femminicidio nel Napoletano | la madre del presunto killer | “Non è più mio figlio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”Quello non voglio più vederlo. Non è più mio”. Sono le parole – riportate da organi di stampa – da Cristina Salas, ladi Elpidio D’Ambra, il 31enne arrestato con l’accusa di aver ucciso a Grumo Nevano la 23enne Rosa Alfieri. ”Io – aggiunge – sto con il dolore della famiglia della povera Rosa”. La donna non ha nominato alcun avvocato di fiducia per ilche ora è difeso da un legale d’ufficio. ”Non lo conosco, non so più chi è, non mi appartiene, non ci ho parlato, non voglio più chiamarlo”, ribadisce la donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.