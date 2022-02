FC Koln vs Friburgo | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Due dei pacchetti a sorpresa della stagione di Bundesliga finora si affrontano sabato 5 febbraio al RheinEnergieStadion, con l’FCche ospita il. I padroni di casa rimangono nell’inaspettata caccia ai posti europei in contrasto con le loro solite lotte per la sopravvivenza, mentre gli ospiti rimangono nel mix per i posti in Champions League nonostante le loro solite aspettative di un piazzamento a metà classifica. Il calcio di inizio di FCvsè previsto alle 15:30. Anteprima della partita FCvs: a che punto sono le due squadre? FCIltorna dalla pausa internazionale sabato dopo un leggero calo di forma prima delle due settimane di riposo, quando è stato colpito 4-0 dal Bayern Monaco, ...