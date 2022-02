Evasione fiscale | credo che ormai il carcere sia l’unico deterrente efficace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ho letto i “discorsi di insediamento” di Mattarella al Quirinale e di Draghi a Palazzo Chigi. Sia il Presidente della Repubblica sia il capo del governo hanno affrontato – sia pure in estrema sintesi – molti dei problemi alla cui soluzione si ripropongono di concorrere nello svolgimento dei rispettivi incarichi: lo sviluppo del Piano di Ripresa e Resilienza, la riforma della Pubblica Amministrazione, la scuola (diritto allo studio) e la cultura, il contrasto alla violenza sulle donne e la loro valorizzazione (la parità di genere), la sicurezza sul lavoro per ridurre la tragedia delle “morti bianche”, la lotta alla criminalità e alla mafia e – per finire – il Mezzogiorno (per il quale non si fa molto ma che non può mancare in nessun programma che si rispetti, come ho imparato nelle molte e diverse realtà in cui ho lavorato, dall’Iri a un paio di Ministeri economici; dopo avere scritto ...