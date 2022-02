Emma | camicia aperta e tutto in mostra | è da infarto

(Di venerdì 4 febbraio 2022)Marrone si è esibita con Francesca Michielin in una inedita versione di Baby One More Time. Il look è bollenteMarrone è una delle protagoniste indiscusse del Festival… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

TheUkYana : Non si è parlato abbastanza della camminata di Emma e della camicia ben abbottonata - _giusy___ : RT @nimri_gang: CHE DADDY MADRE MIA LA MANO IN TASCA, LA CAMICIA IO HO SENTITO TUTTO EMMA TUTTO QUANTO, SONO LA TUA PU******A #Sanremo20… - micmanigrassi88 : Mi tocca ammetterlo: Emma starerà ha spaccato di brutto. Ed indossava un tailleur STUPENDO (peccato per la camicia… - itsmefederef : Dove sono le fancam su Emma con quella camicia su #Sanremo2022 - namulov7 : la camicia sbottonata di emma l'ho percepita nei meandri più reconditi del mio spirito #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Emma camicia

In particolare, la giacca in pelle nera shiny, effetto pitone, e lain tulle nero, ...è in un total look Gucci. Il top in pizzo cipria e la gonna in velluto rossa con un profondo spacco ...... la seconda, con unabianca in pizzo, è ancora una volta in Philosophy. Voto 7. Rkomi è in ...sceglie un completo Gucci dal sapore barocco con blusa a balze color cipria e gonna bordeaux. ...Emma ha colpito tutti per il suo look deciso e audace. Camicia aperta e reggiseno in vista, la scelta del look si sposa perfettamente con la sensualità che ha reso celebre la canzone e la sua ...Emma Marrone non sbaglia un colpo a Sanremo 2022 e mette a ... che indulge solo sul dettaglio del maxi fiore all'occhiello. La camicia slacciata fino all'ombelico ora nasconde ora rivela un bustier in ...