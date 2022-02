Elisa incanta l'Ariston con la sua voce (e con un abito di Valentino da favola)

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da poco e già sale l’attesa per la quarta serata, quella dei duetti, che vedrà i big in gara esibirsi affiancati da volti noti del panorama della musica italiana. Ci avviamo ormai verso la chiusura della kermesse musicale e inizia a delinearsi anche quali siano gli artisti favoriti per l’edizione 2022. Tra questi c’è senz’altro, che con la sua O forse sei tu, nella classifica generale della terza serata si è piazzata al secondo posto, preceduta da Mahmood & Blanco e seguita da Gianni Morandi. Vi raccomandiamo...emoziona a Sanremo 2022 con il look total white (come 21 anni fa) L’artista ha senza dubbiotocon la sua, ma non ...

Advertising

bikechannel_ : @Elisa_balsamo è stata ospite nella terza serata della 72esima edizione del Festival di @SanremoRai ?? L’atleta ir… - triodelcuore : RT @wmhmagazine: L'anima gentile di Elisa incanta l'Ariston e fa sognare con il suo brano poetico #Luce #Anima #Elisa #Musica #Ariston #San… - wmhmagazine : L'anima gentile di Elisa incanta l'Ariston e fa sognare con il suo brano poetico #Luce #Anima #Elisa #Musica… - infoitcultura : Una sposa sul palco dell'Ariston: Elisa incanta il pubblico - PiacenzaPress : Sanremo 2022, record di ascolti nella seconda serata. Elisa incanta e scatta al primo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa incanta

Pronta per la prima comunione (o si risposa?), la dea friulanacon il brano in gara, O forse sei tu , candidato a colonna sonora di qualche film di prestigio e dritta sul podio. Ancora ...... rivelando alcuni particolari inaspettati sul suo passatoToffoli , in arte solo, è una delle cantanti italiane più amate in assoluto. Una voce chee conquista tutti. Più di vent'...Una mise semplice ed elegante, che ben si accompagna alla sua canzone. Per completare il look Elisa ha optato per il gioiello da mano con perle firmato sempre da Valentino e un paio di Rockstud sempre ...Elisa incanta Sanremo: sul palco come una sposa con l’abito candido Per molti è la favorita del Festival di Sanremo 2022: Elisa. (Fanpage.it) Si ringrazia il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ...