Dalla parte dei ragazzi «di bottega»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Troppi giovani fanno gli «stage» in condizioni prive di sicurezza. Ma punire non significare abolire l’alternanza scuola-lavoro, che resta una buona iniziativa. Possibile mai che in Italia anche un’iniziativa buona come l’alternanza scuola-lavoro si riesca a farla diventare un’occasione di scandalo per la morte di giovani non posti nelle condizioni minime di sicurezza? Possibile si stia riproducendo in questa iniziativa ciò che caratterizza - purtroppo - il mercato del lavoro italiano? Il 18enne Lorenzo Parelli è morto schiacciato da un impianto di laminazione dell’acciaio, cui lui stesso aveva lavorato con alcuni operai, una putrella di acciaio lunga 15 metri e larga sette. Era il suo ultimo giorno di stage allo stabilimento della Burimec a Lauzacco (Udine). Pare fosse in una zona a rischio e senza il «tutor» che, secondo la testimonianza di vari operai, era stato sostituito da un ...