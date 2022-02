Corretti stili di vita | da oggi al via il progetto della Pro Loco

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 4 febbraio 2022) MONREALE – Da, 4 febbraio, in occasionegiornata mondiale contro il cancro, la Prodi Monreale da il via a undi educazione alla salute con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di noi tutti sul cibo, sull’alimentazione e su un corretto stile di. Si comincerà con la proiezione – sul canale youtubePro– di un video realizzato dall’Airc, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, che ci mostra l’importanza dell’alimentazione per prevenire la malattia. Sino al prossimo ottobre ci saranno altre iniziative, con cadenza mensile per promuovere unasana. Promotrici dell’iniziativa sono la dottoressa Maria Grazia Intravaia e la docente Maria Grazia Scognamiglio. L'articolo Filodiretto Monreale.