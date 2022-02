Conte: "Bentancur e Kulusevski giovani e di talento: giusti per noi" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Antonio Conte, in conferenza alla vigilia del prossimo impegno di FA Cup, fa il punto sui nuovi acquisti del Tottenham, Bentancur e Kulusevski, in arrivo dalla Juventus Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Antonio, in conferenza alla vigilia del prossimo impegno di FA Cup, fa il punto sui nuovi acquisti del Tottenham,, in arrivo dalla Juventus

Advertising

AlfredoPedulla : Quindi: io #Juve prendo #Vlahovic, fantastico colpo, e me lo ripago quasi trattando #Kulusevski e #Bentancur con il… - GiovaAlbanese : ?? #Tottenham adesso in vantaggio sull'#AstonVilla per #Bentancur. Anche lui, come #Kulusevski, ha un filo diretto… - MarcelloChirico : #Paratici criticato dai tifosi del #Tottenham ma sta soltanto riprendendosi giocatori GIOVANI che lui aveva preso p… - Mediagol : Tottenham, Conte: “Kulusevski e Bentancur giovani importanti per il futuro” - NMercato24 : Tottenham, Conte: 'Kulusevski e Bentancur giovani importanti per il futuro.' #Calciomercato #4febbraio -