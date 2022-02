Castagnetti: "Per Mattarella è stato un sacrificio. Ha temuto il crollo del sistema" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dunque Sergio Mattarella dissimulava? “Sono testimone di quanto fosse profonda e sincera la sua decisione originaria. Voleva vivere una fase più familiare e serena. Mattarella non mentiva”. E invece dicono che ci fosse della sapienza nei suoi traslochi e che inseguisse il bis. “E l’hanno cominciata a chiamare ambizione. Alcuni addirittura strategia. Come se un uomo di 80 anni, un uomo come lui, avesse qualcosa da chiedere o da attendersi, ancora, dalla rielezione. Hanno provato a imbrattarlo con la malizia”. E Pierluigi Castagnetti che, come i veri amici, ogni volta che ne parla, sente di perdere una tessera dell’altro, di rivelare qualcosa di troppo caro per essere condiviso, dice che “spesso si sottovaluta il sacrificio degli affetti”. Perché Mattarella ha cambiato idea? “E perché nessuno parla ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dunque Sergiodissimulava? “Sono testimone di quanto fosse profonda e sincera la sua decisione originaria. Voleva vivere una fase più familiare e serena.non mentiva”. E invece dicono che ci fosse della sapienza nei suoi traslochi e che inseguisse il bis. “E l’hanno cominciata a chiamare ambizione. Alcuni addirittura strategia. Come se un uomo di 80 anni, un uomo come lui, avesse qualcosa da chiedere o da attendersi, ancora, dalla rielezione. Hanno provato a imbrattarlo con la malizia”. E Pierluigiche, come i veri amici, ogni volta che ne parla, sente di perdere una tessera dell’altro, di rivelare qualcosa di troppo caro per essere condiviso, dice che “spesso si sottovaluta ildegli affetti”. Perchéha cambiato idea? “E perché nessuno parla ...

Advertising

Anakin77cr : @lore_coe @Laudantes @superpippo24 Castagnetti è imprescindibile per la Cremo - Laudantes : @superpippo24 Castagnetti è incredibilmente importante per tutta la Cremonese, sia mai dirlo, poi per salire di cat… - marckuck : @vitobarile Su Cuperlo e Castagnetti concordo. Parisi è più un teorico direi. Per me pure Veltroni lo farebbe bene. - ultimora_pol : #Italia #CorsaAlQuirinale Primo voto per Pierluigi #Castagnetti. @ultimora_pol -