Brunetta ancora contro lo smart working | per lui è il “telefonino sulla bottiglia del latte” | l’ira dei sindacati Orlando | “Non va demonizzato”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lonella Pubblica amministrazione resta l’incubo di Renato. Il ministro lo ha voluto tenere a freno anche quando l’ondata di Omicron galoppava e gli altri Paesi Ue ne facevano un utilizzo quasi totalizzante. Ora è tornato ad attaccarlo, bollando implicitamente come fannulloni tutti i dipendenti pubblici che scelgono il telelavoro e con una descrizione per lo meno bizzarra: “Vaccini e presenza – ha detto giovedìai microfoni di Skytg24 – piuttosto che chiusi a casa, con ildela fare finta di fare, perché diciamocelo far finta di lavorare da remoto, a parte le eccezioni che ci sono sempre”. Parole che hanno provocato la reazione indignata dei ...