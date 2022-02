Bonus cultura in scadenza a fine febbraio, come spenderlo (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è tempo fino al 28 febbraio per spendere i 500 euro del Bonus cultura riservato ai nati nel 2002 che hanno compiuto 18 anni nel 2020. Per loro la scadenza per le richieste era fissata al 31 agosto 2021: entro quella data avrebbero dovuto richiedere sull’apposito portale un importo pari a 500 euro da spendere in digitale in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Bonus cultura, la scadenza Il Bonus sarà spendibile entro il 28 febbraio 2022 attraverso buoni spesa individuali e nominativi, esclusivamente dai giovani che si sono registrati sull’apposito portale. In fase di acquisto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è tempo fino al 28per spendere i 500 euro delriservato ai nati nel 2002 che hanno compiuto 18 anni nel 2020. Per loro laper le richieste era fissata al 31 agosto 2021: entro quella data avrebbero dovuto richiedere sull’apposito portale un importo pari a 500 euro da spendere in digitale in cinema, musica e concerti, eventili, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera., laIlsarà spendibile entro il 282022 attraverso buoni spesa individuali e nominativi, esclusivamente dai giovani che si sono registrati sull’apposito portale. In fase di acquisto ...

melyxyoru : RT @slythervisak: per me ingiusto che non si possa comprare il kindle/kobo con il bonus cultura - FrankFormisano : Il “tesoro nascosto” del Vicolo della Neve: progetto di recupero attraverso Art Bonus - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus cultura 2022, c’è tempo fino al 28 febbraio per usarlo: come funziona - giocarmon : La stampa all'albumina dal libro: 'Le antiche tecniche fotografiche' che contiene le ricette e i procedimenti antic… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Bonus cultura 2022, c’è tempo fino al 28 febbraio per usarlo: come funziona -