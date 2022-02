Bolzano, restano in aula anche i non vaccinati con tampone negativo. Ordinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato in serata l'Ordinanza Nr. 6 contro la diffusione della pandemia da Covid-19. Con questa Ordinanza si recepiscono le norme stabilite dal Consiglio dei Ministri lo scorso mercoledì 2 febbraio in materia di sicurezza nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente della Provincia diArno Kompatscher ha firmato in serata l'Nr. 6 contro la diffusione della pandemia da Covid-19. Con questasi recepiscono le norme stabilite dal Consiglio dei Ministri lo scorso mercoledì 2 febbraio in materia di sicurezza nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. L'articolo .

Advertising

Rzc_______ : RT @orizzontescuola: Bolzano, restano in aula anche i non vaccinati con tampone negativo. Ordinanza - orizzontescuola : Bolzano, restano in aula anche i non vaccinati con tampone negativo. Ordinanza - LavoriPubblici : Sino al 14 febbraio Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto, Trento e Bolzano continuano restano in «z… -