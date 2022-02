Beppe Vessicchio a Sanremo 2022 | chi dirige | età | moglie | figlia e dove abita

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 febbraio 2022), chi è: il direttore d’orchestra sarà adurante la quarta serata della kermesse perre Le Vibrazioni. Chi è: chiIl diretto d’orchestrasarà presente ain occasione della quarta serata del Festival, dedicata alle cover. In questo contesto,rà l’orchestra per Le Vibrazioni che si esibiranno con il brano “Live and let die” di Linda e Paul McCarney. Nei giorni scorsi, il direttore d’orchestra era risultato positivo al Covid per poi negativizzarsi in contemporanea con l’inizio della kermesse canora. Contattato dall’AGI, infatti, ...