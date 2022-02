Atp Cordoba 2022: Sonego si arrende a Ramos Vinolas ed esce di scena ai quarti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Lorenzo Sonego, testa di serie numero 4, al torneo Atp di Cordoba 2022. L’azzurro viene sconfitto dallo spagnolo Albert Ramos Vinolas in due set al termine di un incontro molto equilibrato che si chiude sul 7-6(5) 7-5 in favore dell’iberico, più freddo nei momenti cruciali e abile a sfruttare i troppi passaggi a vuoto dell’azzurro che come sempre lotta molto ma non con la consueta qualità messa in campo di solito. L’azzurro parte bene nel primo set in cui tiene la battuta agevolmente. D’altro canto, anche il suo avversario parte bene al servizio e non lascia molto spazio d’azione al nostro portacolori. Che, peraltro, è il primo a concedere una palla break che è anche una palla set nel decimo game, riuscendo però ad annullarla alla grande. ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si ferma aidi finale l’avventura di Lorenzo, testa di serie numero 4, al torneo Atp di. L’azzurro viene sconfitto dallo spagnolo Albertin due set al termine di un incontro molto equilibrato che si chiude sul 7-6(5) 7-5 in favore dell’iberico, più freddo nei momenti cruciali e abile a sfruttare i troppi passaggi a vuoto dell’azzurro che come sempre lotta molto ma non con la consueta qualità messa in campo di solito. L’azzurro parte bene nel primo set in cui tiene la battuta agevolmente. D’altro canto, anche il suo avversario parte bene al servizio e non lascia molto spazio d’azione al nostro portacolori. Che, peraltro, è il primo a concedere una palla break che è anche una palla set nel decimo game, riuscendo però ad annullarla alla grande. ...

