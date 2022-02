Aperti i Giochi di Pechino 2022

(Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha dichiarato ufficialmenteolimpici invernali di. Xi, al Bird's Nest, ha annunciato l'apertura delle 24esime Olimpiadi invernali dopo i discorsi del presidente del Comitato olimpico di, Cai Qi, e del presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, alla cerimonia di apertura. La cerimonia si tiene nel 'Nido d'uccello', lo stesso dove si tenne la cerimonia per l'apertura deinel 2008; e cosìdiventerà la prima città al mondo ad avere ospitato tanto le Olimpiadi estive che quelle invernali. Il grande frullatore olimpico che terminerà domenica 20 febbraio quando il testimone passerà all'Italia, a ‘Milano Cortina 2026'. Xi, accompagnato dalla ...

Advertising

Eurosport_IT : 'I Giochi della XXIV Olimpiade sono ufficialmente aperti' ????????? #Beijing2022 - Giornaleditalia : #italpresssport Pechino2022: Aperti i Giochi, Moioli guida l'Italia - Asiablog_it : ??#CINA ???? Sono iniziate le Olimpiadi invernali di #Pechino2022. Nella cerimonia d'apertura allo Stadio Nazionale… - eziomauro : Pechino, aperti i Giochi olimpici invernali. Gli azzurri sfilano in mantella tricolore, braciere acceso da un'atlet… - RSIsport : ???? ?? I Giochi Olimpici di Beijing 2022 sono ufficialmente aperti! -

Ultime Notizie dalla rete : Aperti Giochi

AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha dichiarato ufficialmenteolimpici invernali di Pechino 2022. Xi, al Bird's Nest, ha annunciato l'apertura delle 24esime Olimpiadi invernali dopo i discorsi del presidente del Comitato olimpico di Pechino 2022, ...Infine, la fatidica frase che dà il via all': 'Dichiaroi ventiquattresimiolimpici invernali 2022'. 'La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e ogni volta che ...VIDEO PECHINO 2022 - GIOCHI OLIMPICI - Splendidi i fuochi d'artificio che salutano il 'via' ufficiale delle Olimpiadi di Pechino 2020, dopo l'annuncio arrivato direttamente dalla bocca del presidente ...AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Xi, al Bird's Nest, ha annunciato l'apertura delle 24esime Olimpiadi invernali ...