Antonio attratto da Jessica al GF Vip, l’elogio di Basciano: “E’ una ragazza d’oro” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Antonio Medugno, nonostante la conoscenza fuori con Clarissa, non smette di pensare a Jessica Selassiè e vuole conoscerla meglio. Anche ieri, chiacchierando con la princess ha confidato di essere incuriosito da lei. Basciano elogia Jessica e l’interesse per Antonio cresce Parlando con Alessandro Basciano, il tiktoker si è aperto svelando di essere interessato a Jessica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 4 febbraio 2022)Medugno, nonostante la conoscenza fuori con Clarissa, non smette di pensare aSelassiè e vuole conoscerla meglio. Anche ieri, chiacchierando con la princess ha confidato di essere incuriosito da lei.elogiae l’interesse percresce Parlando con Alessandro, il tiktoker si è aperto svelando di essere interessato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Antonio attratto da Jessica al GF Vip, l’elogio di Basciano: “E’ una ragazza d’oro” - mariacr48632475 : RT @pazzeska6: MA IN CHE SENSO ANTONIO HA SCOPATO CON CLARISSA MA È ATTRATTO DA JESSICA #gfvip - r_leao_17 : @_enz29 @J__kcaj Quindi sei attratto da Antonio? - scintu_roberta : @jessfinal Antonio quel biglietto lo ha dato a Jess in maniera naturale lui credo che sia attratto dalla sua belle… - Penombra_90 : RT @pazzeska6: MA IN CHE SENSO ANTONIO HA SCOPATO CON CLARISSA MA È ATTRATTO DA JESSICA #gfvip -