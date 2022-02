“Sono costretto a saltare”. Matteo Salvini positivo al Covid, le sue condizioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutta notizia per il leader della Lega, Matteo Salvini, che è stato colpito dal coronavirus nelle ultime ore. A confermare la notizia è stato lo stesso politico sui suoi profili social di Facebook e Instagram. E a causa del tampone risultato positivo, è stato costretto a non rispondere presente in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Proprio prima di partecipare all’evento si era sottoposto allo screening per accedere in Senato ed è stata riscontrata la positività. Comunque Matteo Salvini non è stato l’unico politico ad aver preso il Covid in questi giorni. In totale, 25 grandi elettori che avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia per il Capo dello Stato non hanno potuto garantire la loro presenza perché affetti dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutta notizia per il leader della Lega,, che è stato colpito dal coronavirus nelle ultime ore. A confermare la notizia è stato lo stesso politico sui suoi profili social di Facebook e Instagram. E a causa del tampone risultato, è statoa non rispondere presente in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Proprio prima di partecipare all’evento si era sottoposto allo screening per accedere in Senato ed è stata riscontrata la positività. Comunquenon è stato l’unico politico ad aver preso ilin questi giorni. In totale, 25 grandi elettori che avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia per il Capo dello Stato non hanno potuto garantire la loro presenza perché affetti dal ...

Advertising

ilee7even : Non capisco che problemi ci sono a dire che i ragazzi sono positivi e quindi il programma è costretto a fermarsi pe… - jabbaTM : @onorino3 @04Carmen20 Ovviamente mi è rimasta sul mio balcone e quindi sono costretto a portarla in vacanza con me?????? - LaPravdania : RT @tradori: @MartinKeufaver @il_rover Raga sono costretto ad aprire il secondo account. Non riesco ancora a decidermi tra : 44 dosi di @S… - tradori : @MartinKeufaver @il_rover Raga sono costretto ad aprire il secondo account. Non riesco ancora a decidermi tra : 44… - AldTar : Non sono uscito pazzo, mi ha costretto mia sorella ?? Nel caso comunque, se a qualcuno serve qualche ffp2... -