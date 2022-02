Saviano ricorda Falcone e Borsellino, Drusilla conquista l’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) SANREMO (ITALPRESS) – Il saluto e il ringraziamento fatto da Amadeus a Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha giurato come presidente della Repubblica per il suo secondo mandato, al quale è seguito l’applauso dell’Ariston. Il monologo di Roberto Saviano che, nel 30° anniversario ricorda le stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio nel quale persero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino oltre a Francesca Morvillo e gli uomini e le donne della scorta. L’eleganza e la professionalità di Drusilla Foer, terza co-conduttrice accanto ad Amadeus. La musica di Cesare Cremonini alla sua “prima” sanremese direttamente da superospite che con un mini-concerto costruito ad hoc si guadagna una standing ovation. Il FantaSanremo imperante: leggasi i fiori consegnati ad Amadeus da Aka7even e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) SANREMO (ITALPRESS) – Il saluto e il ringraziamento fatto da Amadeus a Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha giurato come presidente della Repubblica per il suo secondo mandato, al quale è seguito l’applauso del. Il monologo di Robertoche, nel 30° anniversariole stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio nel quale persero la vita Giovanni, Paolooltre a Francesca Morvillo e gli uomini e le donne della scorta. L’eleganza e la professionalità diFoer, terza co-conduttrice accanto ad Amadeus. La musica di Cesare Cremonini alla sua “prima” sanremese direttamente da superospite che con un mini-concerto costruito ad hoc si guadagna una standing ovation. Il FantaSanremo imperante: leggasi i fiori consegnati ad Amadeus da Aka7even e ...

Advertising

M5S_Baroni : #Sanremo2022 ricorda le vittime e MA DIMENTICA che, dopo TRENT'anni, manca il mandante, delle morti di #Falcone e… - squil_3 : RT @catlatorre: Grazie #Saviano che ricorda le donne che hanno detto NO alla mafia. Rita Atria e Piera Aiello #Sanremo2022 - franco_sala : RT @m_crosetti: Allora, Saviano ricorda una strage di mafia per lanciare un nuovo programma di Saviano. @Sanremo2022 - Tele_Nicosia : Saviano ricorda Falcone e Borsellino a Sanremo: “Il silenzio favorisce la mafia” - nilopax : RT @m_crosetti: Allora, Saviano ricorda una strage di mafia per lanciare un nuovo programma di Saviano. @Sanremo2022 -