Sanremo: Elisa con Mahmood e Blanco e La rappresentante di lista sul podio. Omaggio a Monica Vitti. Show di Checco Zalone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 2022 ha il suo primo podio, anche se provvisorio. Ed è composto da Elisa prima, Mahmood e Blanco secondi, La rappresentante di lista terza. Questo è il verdetto espresso dai giornalisti della sala stampa, riuniti al Casinò, dopo l'ascolto di tutti i 25 big saliti su palco dell'Ariston nelle due prime serate. Dunque, una interprete femminile e due coppie sul podio provvisorio, mentre il derby fra gli eterni rivali se lo aggiudica per il momento Gianni Morandi tre gradini avanti a Massimo Ranieri, con l'altra veterana del festival, Iva Zanicchi, confinata molto più in basso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022)2022 ha il suo primo, anche se provvisorio. Ed è composto daprima,secondi, Laditerza. Questo è il verdetto espresso dai giornalisti della sala stampa, riuniti al Casinò, dopo l'ascolto di tutti i 25 big saliti su palco dell'Ariston nelle due prime serate. Dunque, una interprete femminile e due coppie sulprovvisorio, mentre il derby fra gli eterni rivali se lo aggiudica per il momento Gianni Morandi tre gradini avanti a Massimo Ranieri, con l'altra veterana del festival, Iva Zanicchi, confinata molto più in basso L'articolo proviene da Firenze Post.

