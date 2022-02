Sanremo 2022, terza serata: ordine di uscita cantanti e scaletta canzoni (Di giovedì 3 febbraio 2022) terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, a partire dalle 20.45 si esibiranno tutti i 25 cantanti in gara. Dopo aver ricevuto i voti della giuria della sala stampa, saranno giudicati dal pubblico tramite il Televoto e dalla giuria Demoscopica 1000. Ecco dunque di seguito la scaletta completa dei venticinque cantanti e l’ordine in cui si esibiranno nel corso della lunga puntata di stasera. Sanremo 2022, la scaletta dell’ordine di uscita dei cantanti 1. Giusy Ferreri – Miele 2. Highsnob e Hu – Abbi cura di te 3. Fabrizio Moro – Sei tu 4. Aka 7even – Perfetta così 5. Massimo Ranieri – Lettera di là dal ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022)della 72esima edizione del Festival di. Questa sera, a partire dalle 20.45 si esibiranno tutti i 25in gara. Dopo aver ricevuto i voti della giuria della sala stampa, saranno giudicati dal pubblico tramite il Televoto e dalla giuria Demoscopica 1000. Ecco dunque di seguito lacompleta dei venticinquee l’in cui si esibiranno nel corso della lunga puntata di stasera., ladell’didei1. Giusy Ferreri – Miele 2. Highsnob e Hu – Abbi cura di te 3. Fabrizio Moro – Sei tu 4. Aka 7even – Perfetta così 5. Massimo Ranieri – Lettera di là dal ...

