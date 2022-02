Sanremo 2022 | Elisa guida la classifica generale | Zalone superstar

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - lc71488535 : RT @repubblica: Zitti e buoni / 2 Zalone fuoriclasse a Sanremo, ed è subito Broadway [di Antonio Dipollina] - LiguriaOggi : Festival di Sanremo, Toti sostiene Lorena Cesarini contro gli haters -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Lacrime, gag e qualche scivolone. Ecco le pagelle della seconda serata di. Sufficienza di stima a Lorena Cesarini , Checco Zalone si riscatta nella seconda parte. Sangiovanni 8 Sfidando il comune senso del pudore, la legge di gravità e il catalogo Pantone, si ...approfondimento Tutti i testi delle canzoni diL'uso della parola "papalina" è collegato ad un bonus che accresce il punteggio del cantante che la pronuncia in diretta. Ma anche la ...Mercoledì 2 febbraio nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 Arisa e Malika Ayane si sono esibite sul palco dell’Ariston per presentare i due inni in lizza per diventare la colonna sonora ...sono convinta che stasera ci sarà da divertirsi e che io, e la mia partner in crime Rettore, faremo di tutto per spettinare tutto il pubblico dell'Ariston. Sanremo 2022, Zalone non lascia il segno. Il ...