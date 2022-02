Roma-Genoa | Mourinho in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La, dopo i recenti successi, vuole tornare proseguire su questa strada anche contro ilnel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022Il tecnico giallorosso Josèalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 4 febbraio alle ore 17:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Commenta per primo Larecupera Lorenzo Pellegrini . Il centrocampista era alle prese con l'infortunio al flessore ... Non è al meglio e con ilresta in dubbio, ma l'infortunio è alle spalle e ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini, Vina, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.(4 - ...Ma quei punti in palio servono anche alla formazione giallorossa, che deve cercare di mantenere vivo il sogno Champions League. Il quarto posto non è poi così distante – difficile arrivarci, ...Torna il campionato di Serie A con la 24° giornata che si aprirà con la partita Roma-Genoa sabato 5 febbraio alle 15,00: i giallorossi sono imbattuti da 15 gare contro i rossoblù nel torneo (12 ...