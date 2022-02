Questo non è «un campo per la quarantena» distrutto dai canadesi «per protesta» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 2 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una serie di container bianchi con le porte che sembrano rotte e degli oggetti sparsi in strada. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena sarebbe stata girata il 31 gennaio 2022 a Ottawa (Canada) e mostrerebbe «alcuni canadesi» che distruggono «un campo per la quarantena» costruito «per isolare i positivi ai tamponi covid». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi di Reuters, le immagini mostrano una struttura predisposta per la quarantena delle persone positive al nuovo coronavirus Sars-Cov-2 situata a Anyang, nella provincia di Henan, in Cina. Non si tratta quindi di una costruzione presente in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 2 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una serie di container bianchi con le porte che sembrano rotte e degli oggetti sparsi in strada. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena sarebbe stata girata il 31 gennaio 2022 a Ottawa (Canada) e mostrerebbe «alcuni» che distruggono «unper la» costruito «per isolare i positivi ai tamponi covid». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come hanno verificato i colleghi di Reuters, le immagini mostrano una struttura predisposta per ladelle persone positive al nuovo coronavirus Sars-Cov-2 situata a Anyang, nella provincia di Henan, in Cina. Non si tratta quindi di una costruzione presente in ...

