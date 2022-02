Pomezia | allarme gru pericolante | chiusa via Panama | evacuate tre palazzine

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Una gru: è questa la segnalazione giunta ai Vigili del Fuoco da via83, a, alle ore 14 circa di giovedì 3 febbraio. Giunti immediatamente sul posto, i soccorritori hanno appurato il dissesto del basamento della struttura e hanno deciso di chiudere viaal passaggio pedonale e veicolare. In forma cautelativa sono state fatte evacuare anche duecomplete più alcuni appartamenti di una terza, sempre in via. Presenti sul posto anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale e il 118. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...