Pechino 2022: terribile caduta per snowboarder giapponese, evitata la paralisi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Attimi di paura sulle piste di snowboard ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La snowboarder giapponese Rina Yoshika si è infortunata alla schiena in un terribile incidente di allenamento e non potrà competere nella gara di slopestyle. Yoshika, al 12ª nel ranking mondiale, è caduta duramente su un salto durante la sessione di prove libere di giovedì 3 febbraio. Il personale medico si è precipitato ad aiutarla e ha impiegato circa 20 minuti per stabilizzarla e metterla su una slitta per portarla giù dalla collina. Funzionari olimpici giapponesi hanno detto che la 22enne ha subito una lesione spinale ma per fortuna non è rimasta paralizzata. Yoshika tornerà subito a casa dopo aver ricevuto le cure per le ferite riportate. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Attimi di paura sulle piste di snowboard ai Giochi Olimpici invernali di. LaRina Yoshika si è infortunata alla schiena in unincidente di allenamento e non potrà competere nella gara di slopestyle. Yoshika, al 12ª nel ranking mondiale, èduramente su un salto durante la sessione di prove libere di giovedì 3 febbraio. Il personale medico si è precipitato ad aiutarla e ha impiegato circa 20 minuti per stabilizzarla e metterla su una slitta per portarla giù dalla collina. Funzionari olimpici giapponesi hanno detto che la 22enne ha subito una lesione spinale ma per fortuna non è rimasta paralizzata. Yoshika tornerà subito a casa dopo aver ricevuto le cure per le ferite riportate. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiPlay : ?? BUONA LA PRIMA! ???? L'esordio olimpico a #Beijing2022 nel doppio misto di #curling è molto dolce per l'Italia co… - OA_Sport : Salto con gli sci: nei salti di allenamento a Pechino si evidenzia Granerud, si nasconde Kobayashi - frattigiovanni : RT @lucio22673283: Come la Cina vuole influenzare l’istruzione in Europa -