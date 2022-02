Pechino 2022, start list seconda prova discesa libera maschile: pettorali e italiani in gara (Di giovedì 3 febbraio 2022) La start list della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Manca sempre meno all’esordio degli azzurri nella rassegna olimpica, con la discesa in programma nella notte italiana di domenica 6 febbraio. Il primo azzurro a partire nella seconda prova sarà Christof Innerhofer con il numero 10 seguito subito da Dominik Paris. Matteo Marsaglia partirà invece con il pettorale numero 16. Di seguito la start list completa. COME SEGUIRE LA prova IN TV LA start list 1 ODERMATT Marco 1997 SUI 2 SANDER Andreas 1989 GER 3 CLAREY Johan 1981 FRA 4 GANONG ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladellacronometrata dellaalle Olimpiadi invernali di. Manca sempre meno all’esordio degli azzurri nella rassegna olimpica, con lain programma nella notte italiana di domenica 6 febbraio. Il primo azzurro a partire nellasarà Christof Innerhofer con il numero 10 seguito subito da Dominik Paris. Matteo Marsaglia partirà invece con il pettorale numero 16. Di seguito lacompleta. COME SEGUIRE LAIN TV LA1 ODERMATT Marco 1997 SUI 2 SANDER Andreas 1989 GER 3 CLAREY Johan 1981 FRA 4 GANONG ...

