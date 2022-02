Nuove regole Covid: green pass illimitato e niente dad anche alle elementare per i vaccinati (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Nuove disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri (che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto) prevedono due novità importanti. La ... Leggi su viveremarche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledisposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri (che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto) prevedono due novità importanti. La ...

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - mrighetti1967 : RT @aciapparoni: Nel #CDM la #Lega ha disertato il voto per protesta contro le nuove regole sulla #scuola - PamelaMarz68 : RT @sportnegato: Repetita iuvant Zero visione Zero realtà Zero di zero Hanno partorito nuove regole idiote se mai fosse possibile. Zero… -