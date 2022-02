Non è vero che chi controlla i green pass ha accesso a «dati sensibili»? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 3 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 30 gennaio 2022 su Facebook. Il filmato, lungo poco meno di 20 minuti, mostra un alterco andato in scena a Barletta tra il proprietario di un locale e due carabinieri intenzionati a controllare il green pass degli avventori. Dopo aver chiesto ai carabinieri di uscire dal locale (minuto 0:19), il proprietario chiede agli agenti di mostrare «l’autorizzazione al controllo dei green pass» rilasciata dal ministero della Salute, che secondo l’uomo sarebbe necessaria per effettuare i controlli (minuto 1:36). Il proprietario del locale aggiunge (minuto 1:42) che questa procedura è prevista dalla legge perché il green ... Leggi su facta.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 3 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 30 gennaio 2022 su Facebook. Il filmato, lungo poco meno di 20 minuti, mostra un alterco andato in scena a Barletta tra il proprietario di un locale e due carabinieri intenzionati are ildegli avventori. Dopo aver chiesto ai carabinieri di uscire dal locale (minuto 0:19), il proprietario chiede agli agenti di mostrare «l’autorizzazione al controllo dei» rilasciata dal ministero della Salute, che secondo l’uomo sarebbe necessaria per effettuare i controlli (minuto 1:36). Il proprietario del locale aggiunge (minuto 1:42) che questa procedura è prevista dalla legge perché il...

