No, nel Regno Unito non stanno chiudendo gli hub vaccinali per «crimini contro l’umanità» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 21 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che recita: «In tutto il Regno Unito le forze dell’ordine sono incaricate a chiudere tutti gli hub vaccinali e sequestrare i flaconi di vaccino come prove inconfutabili di crimini contro la popolazione inglese e crimini contro l’umanità , e sono incaricati anche di arrestare e mandare a giudizio tutti i responsabili della campagna “covidvaccinale”, membri del governo compresi». Il testo è accompagnato da un video (pubblicato su Brand New Tube, piattaforma di streaming video che promette di «non censurare le tue opinioni») della durata di 22 minuti in lingua inglese, che riporta la reazione indignata di Chris Thrall – presentato come un ex esponente delle forze armate britanniche – alla ... Leggi su facta.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 21 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che recita: «In tutto ille forze dell’ordine sono incaricate a chiudere tutti gli hube sequestrare i flaconi di vaccino come prove inconfutabili dila popolazione inglese e, e sono incaricati anche di arrestare e mandare a giudizio tutti i responsabili della campagna “covidvaccinale”, membri del governo compresi». Il testo è accompagnato da un video (pubblicato su Brand New Tube, piattaforma di streaming video che promette di «non censurare le tue opinioni») della durata di 22 minuti in lingua inglese, che riporta la reazione indignata di Chris Thrall – presentato come un ex esponente delle forze armate britanniche – alla ...

