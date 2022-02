Nets, che succede? Sei sconfitte di fila! Harden: 'Dobbiamo stare solo zitti' (Di giovedì 3 febbraio 2022) I Nets a Sacramento sembrano aver toccato il fondo. Una prestazione deludente sotto tutti i punti di vista, infatti, ha consegnato alla compagine newyorchese la sua sesta sconfitta consecutiva aprendo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ia Sacramento sembrano aver toccato il fondo. Una prestazione deludente sotto tutti i punti di vista, infatti, ha consegnato alla compagine newyorchese la sua sesta sconfitta consecutiva aprendo ...

Gazzetta_NBA : Nets, che succede? Sei sconfitte di fila! Harden: “Dobbiamo stare solo zitti” - dariovismara : Quella che era nata come un'esperienza di due anni (o per meglio dire: due tentativi per vincere il titolo) è vicin… - ChefHarden13 : @StorieASpicchi Purtroppo questo big 3 non è nato sotto una buona stella , nel basket come in tutto ci vuole fortun… - Zippo88lrr : @rprat75 @daveza77 Per ora si, ma fino a 20gg fa i Nets erano al comando, non dimentichiamocelo. Resto convinto in… - Zippo88lrr : @daveza77 @rprat75 Guarda, l'anno scorso tutti a dire che i Nets sarebbero implosi, che avevano una difesa di zombi… -