Montecitorio incorona Mattarella | pioggia di applausi maggioranza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio incorona

Corriere della Sera

Molti applausi stanno interrompendo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Camera. Già oltre una decina le "interruzioni" anche se non tutte bipartisan. Da tutti i banchi, ...... alla ottava votazione, il Parlamento in seduta comuneil nuovo Capo dello Stato. L'... Stesso concetto espresso anche da Giuseppe Conte,mentre Giorgia Meloni, fuori da, continuava ...Roma, 3 feb. (askanews) - Molti applausi stanno interrompendo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Camera.Già oltre una decina le "interruzioni" anche se non tutte ...Buongiorno. Pandemia e Pnrr: ieri, nel primo Consiglio dei ministri dopo il voto per il Quirinale, il premier Mario Draghi ha chiarito che quelle restano le due priorità sulle quali continuare a lavor ...