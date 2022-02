Mafia, i carabinieri di Piacenza sequestrano beni per circa 10 milioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) I carabinieri del reparto operativo di Piacenza hanno eseguito un sequestro preventivo di beni, finalizzato alla confisca, per un valore di circa 10 milioni di euro. Si tratta del patrimonio di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Idel reparto operativo dihanno eseguito un sequestro preventivo di, finalizzato alla confisca, per un valore di10di euro. Si tratta del patrimonio di un ...

Advertising

SiciliaTV : I carabinieri del Reparto operativo di Piacenza hanno eseguito all'alba di oggi un sequestro... #beni… - Sestopoterecom : Operazioni anti-mafia di Polizia e Carabinieri nel Nord Italia, Forlì-Cesena, Roma e Taranto - LICIO15 : @ElGusty99523701 @StesiSole @poliziadistato @_Carabinieri_ in italia non c'è separzione dei poteri la mafia è perva… - MauroAnzaldi2 : RT @MauroAnzaldi2: @fattoquotidiano @marcotravaglio @Snaporaz92 POLIZIA CARABINIERI ECCECCECC CON I SOLDI RUBATI E SPORCHI DI MORTE DI MAFI… - PalermoToday : Il generale Luzi a pranzo con i 'suoi' carabinieri: 'Grazie per ciò che fate per i cittadini e contro la mafia'… -