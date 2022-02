Lorenzo Amoruso furioso con Katia: “Sei una vergogna, mi devo ricredere e dare ragione a…” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Negli ultimi giorni Katia e Manila che fini qui avevano avuto un ottimo rapporto si sono allontanate, guardacaso dopo le nomination per accedere alla finale. La cantante lirica ha riguardo ha esternato il proprio pensiero a riguardo: “Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Amoruso sbotta contro Soleil: “Deve iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone…” Gf Vip, Lorenzo Amoruso asfalta Clarissa Selassiè: “RESPECT. Ti commenti da sola, bimba viziata e…” Gf Vip, amico di Manuel furioso contro Katia: “Cafona, ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Negli ultimi giornie Manila che fini qui avevano avuto un ottimo rapporto si sono allontanate, guardacaso dopo le nomination per accedere alla finale. La cantante lirica ha riguardo ha esternato il proprio pensiero a riguardo: “Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di anavanti, ma lei che possibilità L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro Soleil: “Deve iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone…” Gf Vip,asfalta Clarissa Selassiè: “RESPECT. Ti commenti da sola, bimba viziata e…” Gf Vip, amico di Manuelcontro: “Cafona, ...

Advertising

lupoferoce8 : #soleilarmy Caro signor Lorenzo Amoruso, premettendo che Katia non è difendibile. Vorrei dirle che esser Madre non… - paolamontef : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Katia Ricciarelli sminuisce Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tuona: 'Donna Arida' - MemoleElisa74 : RT @GuidoCordeschi: LA RISPOSTA DI LORENZO AMORUSO ALLE ENNESIME OFFESE DI KATIA A MANILA 'COLPEVOLE'DI AVERE SCELTO COME PREFERITA PER LA… - luigirossini623 : Lorenzo Amoruso vs Katia Ricciarelli per parole su Manila/ “Sei arida, una vergogna” - infoitcultura : Lorenzo Amoruso vs Katia Ricciarelli per parole su Manila/ “Sei arida, una vergogna” -