Lorena Cesarini, sermone da vittima sul palco dei privilegiati (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel film Scappo dalla città Billy Crystal s’imbarca in una di quelle avventure da uomini sull’orlo di una crisi di mezza età, va ad un corso di sopravvivenza e qui incontra altri apprendisti Rambo, tra cui molto simpatici, che si assomigliano, così fa conoscenza. “Voi di cosa vi occupate?”. “Siamo dentisti, padre e figlio” risponde il più maturo. “Ah, dentisti! Grande…” E l’altro, lo junior, già incazzato: “Sì, siamo dentisti e siamo neri: non facciamone una questione, ok?”. “Ehm, ragazzo, lui non sta facendo nessuna questione, stai facendo tutto da solo”. Ecco, a Sanremo questa Lorena qualcosa, Cesarini, non particolarmente affermata, ricordava il dentista figlio: faceva tutto da sola. Stava lì, sul palco dell’Ariston, fra i privilegiati senza neppure l’obbligo di greenpass che affligge 60 milioni di italiani, ma ha ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel film Scappo dalla città Billy Crystal s’imbarca in una di quelle avventure da uomini sull’orlo di una crisi di mezza età, va ad un corso di sopravvivenza e qui incontra altri apprendisti Rambo, tra cui molto simpatici, che si assomigliano, così fa conoscenza. “Voi di cosa vi occupate?”. “Siamo dentisti, padre e figlio” risponde il più maturo. “Ah, dentisti! Grande…” E l’altro, lo junior, già incazzato: “Sì, siamo dentisti e siamo neri: non facciamone una questione, ok?”. “Ehm, ragazzo, lui non sta facendo nessuna questione, stai facendo tutto da solo”. Ecco, a Sanremo questaqualcosa,, non particolarmente affermata, ricordava il dentista figlio: faceva tutto da sola. Stava lì, suldell’Ariston, fra isenza neppure l’obbligo di greenpass che affligge 60 milioni di italiani, ma ha ...

