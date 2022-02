LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller, ultimi due test prima della gara (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Slittino, Pechino 2022, la cronaca della seconda giornata di Prove – Slittino, Pechino 2022, le ambizioni di medaglia dell’Italia Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di Prove dello Slittino, al National Sliding Centre andranno in scena le ultime due Prove di allenamento per quanto riguarda il singolo maschile in vista della gara che assegnerà le medaglie ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 che scatterà sabato 5 febbraio ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, la cronacaseconda giornata di, le ambizioni di medaglia dell’Italia Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allaualeterza giornata didello, al National Sliding Centre andranno in scena le ultime duedi allenamento per quanto riguarda il singolo maschile in vistache assegnerà le medaglie ai Giochi Olimpici invernali diche scatterà sabato 5 febbraio ...

